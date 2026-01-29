Стоимость серебра впервые превысила 120 долларов за тройскую унцию

Фото: 123RF.com/suesee

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте превысила 120 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на показатели биржи Comex.

По данным на 09:20 по московскому времени, цена на драгметалл выросла на 5,84% и составила 120,17 доллара за тройскую унцию. Через несколько минут стоимость серебра находилась уже на уровне 120,03 доллара.

При этом ранее стоимость золота в третий раз за ночь на 29 января обновила исторический максимум, превысив 5,6 тысячи долларов за тройскую унцию. По данным на 02:39, цена фьючерса достигла 5 617,8 доллара за тройскую унцию.

В декабре 2025 года стоимость меди также обновила исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличились на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.