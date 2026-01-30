Трамп рассказал о недавних контактах с руководством Ирана

Фото: depositphotos/javarman

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в последние дни проводил переговоры с властями Ирана и намерен их продолжать. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

"Я им сказал две вещи: первое – нет ядерному оружию, второе – прекратите убивать протестующих. Они их убивают тысячами", – цитирует Трампа ТАСС.

Он напомнил, что в сторону Ирана движется множество американских военных кораблей. Вместе с тем президент США выразил надежду, что ему не придется применять военную силу в отношении Тегерана.

Ранее Трамп сообщал, что военные США сосредоточили крупные силы вблизи Ирана. Он не стал уточнять, какими станут следующие шаги американских властей в отношении Ирана, однако подчеркнул, что дипломатия все еще остается одним из вариантов.

В ответ на это в Тегеране посоветовали американским военнослужащим успеть попрощаться со своими семьями, если они совершат акт агрессии против Ирана.