Политика

Трамп заявил о формировании крупной армады США около Ирана

Фото: whitehouse.gov

Американские военные сосредоточили крупные силы вблизи Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью порталу Axios.

"У нас задействована большая армада рядом с Ираном. Больше, чем было в районе Венесуэлы", – рассказал Трамп.

Он не стал уточнять, какими станут следующие шаги американских властей в отношении Ирана, однако подчеркнул, что дипломатия все еще остается одним из вариантов.

"Они (власти Ирана. – Прим. ред.) хотят заключить сделку. Я знаю это. Они звонили много раз. Они хотят поговорить", – поделился лидер США.

Вместе с тем, как указывается в статье, некоторые чиновники Белого дома по-прежнему допускают военную атаку на Иран, хотя протесты в этой стране в основном уже были подавлены.

Масштабные протесты начались в Иране в декабре 2025 года. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже акции приобрели политический характер.

В Иране обвинили в организации беспорядков США и Израиль. Трамп призывал протестующих захватить госучреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов. Кроме того, он пригрозил Тегерану ударами, если протестующие будут погибать якобы от действий правоохранительных органов.

Позже Трамп заявил, что Белый дом направляет в регион значительные силы, в том числе военные корабли. В ответ на это в Тегеране посоветовали американским военным попрощаться со своими семьями, если они совершат акт агрессии против исламской республики.

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

политиказа рубежом

