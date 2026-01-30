В РФ мошенники стали рассылать студентам письма с требованием оформить "новую зачетку"

Фото: depositphotos/Elnur_

В России мошенники начали рассылать студентам фишинговые письма якобы от имени администрации учебных заведений с требованием срочно оформить зачетную книжку нового образца или подтвердить данные из-за перехода на цифровой формат. О новой схеме рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что в подобных сообщениях зачастую используется официальный стиль, логотипы вузов и ссылки на поддельные сайты. При этом сам текст может содержать формулировки, вызывающие ощущение срочности, например, угрозы недопуска к сессии. Данным прием является классической моделью социальной инженерии, основанной на доверии студентов к учебным заведениям и страхе перед административными последствиями.

"Переходя по ссылке, пользователь попадает на фальшивый ресурс, где его просят ввести персональные данные: логин и пароль от личного кабинета студента, паспортные данные, номер телефона или данные банковской карты – якобы для "оплаты изготовления документа". В результате эта информация оказывается в распоряжении мошенников", – предупредил депутат в беседе с ТАСС.

Немкин напомнил, что ни один вуз не требует оформлять зачетные книжки через сторонние сайты и не может запрашивать конфиденциальные данные или платежную информацию по электронной почте. Побочные изменения, связанные с учебными документами, доводятся до студентов через официальные каналы, например, деканаты, личные кабинеты на проверенных платформах или в личном обращении.

По его мнению, такие схемы целенаправленно ориентированы на молодежь, в том числе на первокурсников, которые еще не знакомы с внутренними процедурами вузов.

"Студентам стоит внимательно проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и при любых сомнениях уточнять информацию напрямую в деканате или через официальный сайт вуза. Повышение цифровой грамотности и критическое отношение к подобным "уведомлениям" остаются ключевыми мерами защиты от современных фишинговых атак", – подытожил чиновник.

Еще одна новая мошенническая схема включает якобы диагностику личного аккаунта на портале "Госуслуги". Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые электронные письма о регистрации доверенности. Затем они звонят жертвам, представляясь чиновниками, и настойчиво предлагают провести "диагностику" их личной страницы на госпортале.