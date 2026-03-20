Дело возбуждено после ДТП с двумя автобусами в Москве

Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с двумя автобусами на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Москве Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Об аварии с двумя автобусами ЛиАЗ-429260 стало известно 20 марта. Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома 179. В результате ДТП пострадали 9 человек, они были доставлены в медучреждения.

Виновником аварии оказался автомобиль, который стоял на полосе без включенного аварийного сигнала и выставленного знака аварийной остановки. В связи с этим водителю одного из автобусов пришлось экстренно затормозить, что и привело к ДТП.