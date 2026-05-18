Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 19:21

Транспорт

Количество задерживающихся в сообщении с Крымом поездов сократилось до 11

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Количество задерживающихся пассажирских поездов "Таврия" в сообщении с Крымом сократилось до 11. Максимальное время опоздания составляет 10 часов, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

По данным компании, все поезда, следовавшие в Крым с опозданием, прибыли на конечные станции либо вошли в график.

Среди задерживающихся есть поезда отправлением 17 мая: № 028 Симферополь – Москва (опоздание 10 часов), № 180 Евпатория – Санкт-Петербург (7,5 часа), № 008 Севастополь – Санкт-Петербург (8 часов), а также еще 5 составов с опозданием от 3,5 до 6 часов. Отправлением 18 мая задерживаются три поезда: № 098 Симферополь – Москва (1,5 часа), № 184 Севастополь – Мурманск (2 часа) и № 316 Симферополь – Адлер (1 час).

Пассажиров, чьи рейсы задерживаются более чем на 4 часа, обеспечивают питанием и водой. За помощью рекомендовано обращаться к начальнику поезда или проводникам.

Крымский мост перекрывали с 21:05 17 мая до 07:29 18 мая. Изначально в связи с этим задерживались 16 поездов. Позднее их число достигло 18.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика