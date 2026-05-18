18 мая, 09:54

Транспорт

16 пассажирских поездов задержались из-за перекрытия Крымского моста

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

В Краснодарском крае задерживались 16 пассажирских поездов из-за остановки работы Крымского моста для железнодорожного транспорта. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

"На время до 8,5 часа задержаны 16 поездов", – сказано в сообщении.

Представители Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что все, кто ждал поезда более 4 часов, получают воду и питание.

Ранее стало известно, что туристический поезд "К виноградникам у моря" перезапустят с 3 сентября. Речь идет о составе, который проследует по маршруту из Москвы в Тамань и Новороссийск, а затем обратно в столицу.

В него включены вагоны "Люкс", СВ, купе, вагон-ресторан и вагон-бар. Ожидается, что туристический поезд отправится в самый разгар бархатного сезона: 3 и 11 сентября. По данным ФПК, пассажиров ждет насыщенная программа.

