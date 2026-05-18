16 пассажирских поездов задержались из-за перекрытия Крымского моста

В Краснодарском крае задерживались 16 пассажирских поездов из-за остановки работы Крымского моста для железнодорожного транспорта. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

"На время до 8,5 часа задержаны 16 поездов", – сказано в сообщении.

Представители Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что все, кто ждал поезда более 4 часов, получают воду и питание.

