"Известия": Татарстан и Мордовия стали самыми "стареющими" регионами России

Самыми "стареющими" регионами России стали Татарстан и Мордовия, сообщает газета "Известия".

Наибольшая доля граждан старше трудоспособного возраста также зафиксирована в Тамбовской, Кировской, Тульской, Курганской областях. Отмечается, что Россия в целом вошла в устойчивый тренд старения трудоспособного населения.

Сопредседатель комиссии по социальной ответственности и корпоративным коммуникациям Ассоциации коммуникационных агентств России Анастасия Горелкина пояснила, что разброс между регионами объясняется в первую очередь миграционными трендами: молодежь активно уезжает в мегаполисы, из-за чего в регионах остаются преимущественно люди старшего возраста, а доля трудоспособного населения сокращается.

Вместе с тем на высокую долю пожилых людей в ряде регионов повлияли низкая рождаемость, высокая смертность среди молодежи, невысокие зарплаты, отсутствие рабочих мест, а также слабая система профессионального образования.

Младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дарина Медведникова добавила, что особо уязвимыми оказались субъекты, расположенные в относительной близости от центров притяжения – крупнейших агломераций страны, поскольку туда проще переехать.

В ряде регионов, например в Татарстане, высокая доля пожилого населения обусловлена развитием системы здравоохранения и популярностью здорового образа жизни.

Тем временем Москва активно поддерживает горожан старшего поколения. Сергей Собянин заявил, что столица вошла в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия.

