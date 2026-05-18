Росавиация объявила о снятии временных ограничений в Домодедово

Росавиация объявила о снятии временных ограничений в аэропорту Домодедово. Сообщение о возобновлении работы авиагавани опубликовано в канале ведомства в МАХ.

Аэровокзал вновь начал принимать и выпускать гражданские самолеты в соответствии со штатным расписанием.

Обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами в Домодедово вводилось утром 18 мая. Меры были вызваны необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим пассажиров предупреждали о корректировках в графике вылета и прилета воздушных судов.

Ограничения объявлялись на фоне подлетов вражеских беспилотников к столичному региону. К настоящему моменту системы ПВО нейтрализовали два дрона.