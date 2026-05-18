18 мая, 09:15

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным агентства, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. В Росавиации объяснили, что меры принимаются для обеспечения безопасности полетов самолетов.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в графике вылета и прилета рейсов. Их статус можно узнать с помощью онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее корректировки водились в аэропорту Шереметьево из-за падения обломков БПЛА. Уточнялось, что фрагменты дрона находились на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов. Пострадавших и разрушений в районе авиагавани нет.

Шереметьево с ночи 17 мая обслужил по скорректированному расписанию более 53 тысяч пассажиров. В частности, было совершено 203 рейса на вылет и 189 на прилет. В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.

