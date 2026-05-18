18 мая, 10:16

STAT News: шесть американцев могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго

Шесть американцев могли заразиться лихорадкой Эбола в Конго

Фото: 123RF.com/veloliza

Несколько граждан США могли заразиться лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на STAT News.

Журналисты уточняют, что некоторые американцы находились в группе повышенного риска. При этом, несмотря на отсутствующие пока результаты анализов, у одного из них уже проявились симптомы заболевания.

В свою очередь, телеканал CBS со ссылкой на источники в международных гуманитарных миссиях добавляет, что контакт с больными Эболой имели по меньшей мере шесть человек, из которых трое находятся в группе риска.

В связи с этим правительство США рассматривает возможность эвакуации своих граждан из Конго для обеспечения их безопасного карантина.

"Неясно, будет ли это в Соединенных Штатах. По словам источника, обсуждается возможность перевозки заболевших на американскую военную базу в Германии", – говорится в сообщении.

В то же время миссию в Уганду для борьбы с лихорадкой планирует Роспотребнадзор, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Решение связано со вспышкой Эболы, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Конго и фиксацией случаев этого заболевания в Кампале.

"Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования", – заявили в службе.

Вместе с тем ведомство предоставит министерству здравоохранения Уганды материально-техническую поддержку и передаст используемые в России тесты для выявления лихорадки, которые были разработаны научными учреждениями, подведомственными Роспотребнадзору.

На сегодняшний день риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Добиться этого помог регулярный мониторинг Роспотребнадзором мировой эпидемиологической обстановки и сотрудничество с африканскими странами по мониторингу опасных инфекций, включая Эболу, Ласса и Марбург.

Кроме того, в рамках федпроекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска на территорию России ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система "Периметр" для оценки и минимизации рисков.

