В России разрабатывают вакцины от нескольких опасных лихорадок

Фото: 123RF.com/edhar

Центр имени Гамалеи разрабатывает вакцины от оспы обезьян, лихорадок Ласса, Западного Нила, Марбург и Эбола. Об этом рассказал заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов.

"Реализация этой программы позволит занять проактивную позицию и быть готовым к тем вызовам, которые могут возникнуть", – сказал эксперт на четвертом Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

Логунов добавил, что вакцина от лихорадки Эбола будет защищать от трех патогенных для человека вирусов.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице уже 5 лет осуществляется непрерывный мониторинг циркулирующих вирусов. Она подчеркнула, что их анализ позволяет понимать свойства патогена и прогнозировать эпидемии.