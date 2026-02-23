Форма поиска по сайту

23 февраля, 22:30

Политика

В МИД РФ призвали США незамедлительно освободить Мадуро

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Россия призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, заявил на заседании высокого уровня "Группы друзей" в защиту Устава ООН в Женеве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Он назвал действия Вашингтона "вопиющим нарушением международного права". А также добавил, что Москва выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий.

Дипломат напомнил о вооруженной агрессии США против Венесуэлы 3 января, в результате которой погибли более 100 человек, а законный президент был похищен. Любинский также осудил внесудебные расправы в Карибском море, где американцы топят суда "под предлогом борьбы с наркотрафиком".

Он отметил, что санкции, действующие против Венесуэлы на протяжении десятилетий, "принимают все более изощренные формы". А экспорт венесуэльской нефти принудительно перенаправляется в США, что усугубляет гуманитарную ситуацию в стране.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Венесуэльцы потребовали освобождения Николаса Мадуро

