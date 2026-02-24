Мосводоканал подал иск к Киркорову о взыскании госпошлины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Мосводоканал подал иск к певцу Филиппу Киркорову о взыскании госпошлины. Об этом говорят данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

По данным инстанции, заявление поступило в суд 10 февраля, однако спустя 3 дня его вернули. Причины такого решения не уточняются.

Как сообщал портал единого информационного пространства мировых судей города Москвы, ранее подобных исков к певцу не поступало.

До этого стало известно, что саратовский бизнесмен Глеб Рыськов подал иск против Киркорова с требованием аннулировать сделку по приобретению земли вдоль береговой линии Москвы-реки. Речь идет об участке, площадь которого составляет 4,2 тысячи квадратных метров.

По мнению предпринимателя, эти береговые полосы являются национальным достоянием. Из-за этого они должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.

Однако позже суд отказал предпринимателю в иске к певцу. Сам Киркоров на заседания не приходил. После этого Рыськов подал жалобу в Генпрокуратуру. Бизнесмен просил принять меры по освобождению береговой полосы от строений и восстановить природный ландшафт.