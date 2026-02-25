Катер США открыл огонь в кубинских водах

Фото: ТАСС/Stocktrek Images, Inc.

Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь. В результате ответного огня четыре американца погибли, еще шесть пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на МВД Кубы.

Уточняется, что американское судно с номером FL7726SH обнаружили примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара.

К катеру выдвинулись кубинские пограничники, в результате чего по ним был открыт огонь. Ранения получил командир пограничного патруля. По данным МВД Кубы, катер базировался в американском штате Флорида.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил в стране режим ЧС из-за якобы угрозы со стороны Кубы. Помимо этого, он подписал указ, разрешающий вводить пошлины против государств, которые поставляют Гаване нефть.

В свою очередь, власти Кубы призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США.

В республике возник энергокризис. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В Кремле действия американской администрации назвали неправильными и отметили, что одна страна не должна "душить" другую и ее граждан.