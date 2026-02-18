Форма поиска по сайту

18 февраля, 21:39

Политика

Путин назвал неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы

Фото: 123RF.com/vschlichting

Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД республики Бруно Родригесом.

"Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного", – указал он.

Путин также отметил, что позиция российского министерства иностранных дел звучит "открыто, ясно и недвусмысленно".

Россию и Кубу, по словам президента, связывают особые отношения, которые сложились исторически. Помимо этого, Москва всегда была на стороне Гаваны в ее борьбе за независимость и за право идти "по собственному пути развития".

"Знаем, как сложно все эти десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за свое право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы", – подчеркнул президент.

Путин добавил, что отношения между странами развиваются в целом в положительном направлении. Российский лидер передал наилучшие пожелания президенту Кубы Мигелю Диас Канелю и генералу Раулю Кастро.

"В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе", – отметил он.

Фидель Кастро был одним из лидеров революционного движения на Кубе, он занимал пост председателя совета министров с 1959 по 2008 год. В 2016 году политик умер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в стране режим ЧС из-за якобы угрозы со стороны Кубы. Помимо этого, он подписал указ, разрешающий вводить пошлины против государств, которые поставляют Гаване нефть.

В свою очередь, власти Кубы призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США.

В республике возник энергокризис. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В Кремле действия американской администрации назвали неправильными и отметили, что одна страна не должна "душить" другую и ее граждан.

