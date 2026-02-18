Путин намерен созвониться с Набиуллиной 19 февраля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время совещания с кабмином сообщил, что планирует поговорить по телефону с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

Во время совещания, когда речь шла об условиях бизнеса, президент упомянул, что Набиуллина находится в командировке. В беседе глава ЦБ принимала участие дистанционно. После того, как она завершила доклад, Путин уточнил, когда она возвращается.

"Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем", – добавил глава государства.

Ранее Путин попросил Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ. Однако он также оценил успешное развитие российской экономики в 2025 году. По его словам, это происходит "несмотря на все вызовы".

