Путин предложил учредить конкурс на звание лучшего технологического бренда

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил организовать в 2026 году новый конкурс, ориентированный на поддержку отечественных технологических брендов. С таким заявлением глава государства выступил в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По словам президента, ключевой задачей проекта является помощь небольшим российским технологическим компаниям в продвижении их продукции.

Конкурс призван способствовать формированию узнаваемых брендов, способных конкурировать не только на внутреннем, но и на международной арене.

