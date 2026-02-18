Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 21:46

Транспорт

Аэропорты скорректируют работу из-за аномального снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномальный снегопад в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15–17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 70% осадков. В связи с этим будут корректировки в расписании аэропортов как на прилет, так и на вылет. При этом не исключены отмены рейсов.

Кроме того, принято решение об ограничении взлетно-посадочных операций в Шереметьево, что скажется на расписании базовой авиакомпании "Аэрофлот". Это связано с необходимостью очищать ВПП, перроны и рулежные дорожки, а также с обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями, доставкой багажа от воздушных судов в терминалы.

Пассажиров призвали следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков. Рекомендовано рассмотреть другие варианты прибытия в конечный пункт назначения, а также оценить необходимость сдавать вещи в багаж.

"Снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа. В аэропорту прибытия уточните наличие услуги по доставке багажа на дом", – подчеркнули в Росавиации.

Подчеркивается, что все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, для обслуживания воздушных судов задействован дополнительный персонал. Кроме того, они оснащены необходимыми силами и средствами, чтобы обслуживать самолеты в снегопад.

На контроле специалистов Минтранса, Росавиации и Ространснадзора находится работа воздушного транспорта в столичном регионе. Их представители будут направлены для координации и контроля за соблюдением прав пассажиров.

Из-за снегопада может вырасти и загруженность дорог в Москве. Она составит до 9 баллов в четверг, 19 февраля, предупредили в Дептрансе. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться метро.

Дорожные службы, в свою очередь, ведут постоянный мониторинг состояния трасс и тротуаров. По мере выпадения снега будут проводиться механизированная уборка и противогололедная обработка. Циклы работ станут повторять в зависимости от погоды.

До 20–25 миллиметров осадков выпадет в Москве 19 февраля

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика