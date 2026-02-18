Аэропорты скорректируют работу из-за аномального снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномальный снегопад в Москве вызовет корректировки в работе аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15–17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 70% осадков. В связи с этим будут корректировки в расписании аэропортов как на прилет, так и на вылет. При этом не исключены отмены рейсов.

Кроме того, принято решение об ограничении взлетно-посадочных операций в Шереметьево, что скажется на расписании базовой авиакомпании "Аэрофлот". Это связано с необходимостью очищать ВПП, перроны и рулежные дорожки, а также с обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями, доставкой багажа от воздушных судов в терминалы.

Пассажиров призвали следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков. Рекомендовано рассмотреть другие варианты прибытия в конечный пункт назначения, а также оценить необходимость сдавать вещи в багаж.

"Снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа. В аэропорту прибытия уточните наличие услуги по доставке багажа на дом", – подчеркнули в Росавиации.

Подчеркивается, что все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, для обслуживания воздушных судов задействован дополнительный персонал. Кроме того, они оснащены необходимыми силами и средствами, чтобы обслуживать самолеты в снегопад.

На контроле специалистов Минтранса, Росавиации и Ространснадзора находится работа воздушного транспорта в столичном регионе. Их представители будут направлены для координации и контроля за соблюдением прав пассажиров.

Из-за снегопада может вырасти и загруженность дорог в Москве. Она составит до 9 баллов в четверг, 19 февраля, предупредили в Дептрансе. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться метро.

Дорожные службы, в свою очередь, ведут постоянный мониторинг состояния трасс и тротуаров. По мере выпадения снега будут проводиться механизированная уборка и противогололедная обработка. Циклы работ станут повторять в зависимости от погоды.

