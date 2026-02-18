Пропавшие в Санкт-Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

Фото: sledcom.ru

Пропавшие жительница Санкт-Петербурга и ее две дочери найдены живыми во Владимирской области, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Установить местоположение женщины и ее детей удалось в рамках совместной работы следователей и оперативников.

"Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", – добавили в ведомстве, указав, что после пропажи было возбуждено уголовное дело.

Заявление об исчезновении 11-летней и 18-летней девочек поступила 9 февраля от их отца. Ориентировки были распространены, помимо Петербурга и Ленинградской области, еще в 13 регионах России.

По информации СМИ, мать девочек может быть вовлечена в деятельность опасной религиозной секты под названием "Русская православная церковь – Царская империя". Во главе этой организации стоят бывший заключенный, называющий себя "патриархом-царем-пророком Ильей", и его ближайший соратник, "митрополит" Енох.

Уточнялось, что женщина с октября 2024 года проживает вместе с этой группировкой в Ульяновской области и, возможно, оказывает влияние на старшую дочь. Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал проверку по данному инциденту.