Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 20:23

Происшествия

Пропавшие в Санкт-Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

Фото: sledcom.ru

Пропавшие жительница Санкт-Петербурга и ее две дочери найдены живыми во Владимирской области, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Установить местоположение женщины и ее детей удалось в рамках совместной работы следователей и оперативников.

"Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", – добавили в ведомстве, указав, что после пропажи было возбуждено уголовное дело.

Заявление об исчезновении 11-летней и 18-летней девочек поступила 9 февраля от их отца. Ориентировки были распространены, помимо Петербурга и Ленинградской области, еще в 13 регионах России.

По информации СМИ, мать девочек может быть вовлечена в деятельность опасной религиозной секты под названием "Русская православная церковь – Царская империя". Во главе этой организации стоят бывший заключенный, называющий себя "патриархом-царем-пророком Ильей", и его ближайший соратник, "митрополит" Енох.

Уточнялось, что женщина с октября 2024 года проживает вместе с этой группировкой в Ульяновской области и, возможно, оказывает влияние на старшую дочь. Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал проверку по данному инциденту.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика