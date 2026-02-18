Форма поиска по сайту

18 февраля, 20:36

Происшествия
ТАСС: задержан замглавы Новороссийска Роман Карагодин

Задержан замглавы Новороссийска Роман Карагодин – СМИ

Фото: admnvrsk.ru

Силовики задержали заместителя главы Новороссийска, руководителя управления строительства Романа Карагодина, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в операции участвовали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. При этом причина соответствующих мероприятий не уточняется.

В конце января схожее следственное действие было проведено в отношении экс-замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой. СМИ утверждали, что она подозревается в мошенничестве. В результате суд отправил ее под домашний арест до 27 марта.

До этого в рамках дела о крупном мошенничестве был задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев. Центральный районный суд Сочи заключил его под стражу до 19 марта. Причем вместе с ним были арестованы еще два замминистра транспорта региона.

