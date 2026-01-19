Форма поиска по сайту

19 января, 12:59

Происшествия

Экс-главу Владимира Наумова приговорили к 8 годам колонии за крупную взятку

Фото: vladimir-city.ru

Экс-главу Владимира Дмитрия Наумова приговорили к 8 годам в колонии за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также подсудимого обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей, запретив занимать должности в органах местного самоуправления в течение 5 лет после отбывания срока. Кроме того, с Наумова взыскали 1,1 миллиона рублей, полученные им в качестве взятки, в пользу государства.

В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2023 года к Наумову поступило обращение от двух жителей Московской области. Вступив в сговор, экс-мэр пообещал помощь в назначении участников ОПГ на руководящие должности в МКУ "Центр управления городскими дорогами" и МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг".

Кроме того, по его указу были изданы нормативные акты о погребении и похоронном деле, которые существенно ограничивали права других предпринимателей. Согласно документу, представители иных хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по погребению, не имели возможности заблаговременно попасть на территорию кладбища с целью копки могил.

Также им запрещался въезд и движение без соответствующего разрешения, выданного МКУ "ЦУГД". При этом использование машин для раскопки могил было разрешено только спецслужбе по вопросам похоронного дела, что существенно ограничивало конкуренцию в области ритуальных услуг.

Взамен Наумов в период с октября 2024-го по март 2025 года получил крупную взятку от замдиректора Центра управления городскими дорогами. Около 600 тысяч рублей ему передали в октябре и декабре позапрошлого года и еще не менее полумиллиона – в 2025-м. Встречи назначались непосредственно в здании городской администрации и на прилегающей парковке.

Бывшего мэра города задержали 27 августа 2025 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В тот момент он находился на рабочем месте. В здании администрации организовали следственные действия.

Свою вину он признал. Также судом был наложен арест на автомобиль, денежные средства и золотые украшения Наумова.

