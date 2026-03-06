Сергунина: "Активные граждане" оценят московские обучающие программы для бизнеса

Фото: пресс-служба ДПиИР

В "Активном гражданине" стартует исследование, посвященное развитию городских обучающих программ и мероприятий для предпринимателей с целью улучшения проекта "Малый бизнес Москвы". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Исследование пройдет в два этапа. На первом участники заполнят анкету о наличии собственного бизнеса и опыте взаимодействия с порталом mbm.mos.ru. Во второй части респонденты ответят на около 30 вопросов о форматах занятий, направлениях курсов, методах оценки знаний и соотношении теории и практики.

Кроме того, пользователи укажут, сколько часов в неделю готовы тратить на обучение, нужна ли поддержка куратора и требуется ли проверочное тестирование. В качестве наставников предполагаются бизнес-тренеры, преподаватели вузов, известные личности и представители профессиональных сообществ.

Среди направлений курсов – индустрия красоты, общественное питание, IT и другие. Сбор мнений позволит учитывать ожидания предпринимателей, улучшать образовательные программы и повышать их практическую ценность – от увеличения прибыли до оптимизации внутренних процессов.

Исследование проводится в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что сервис "Торговый сбор Москва" в 2025 году отработал около 11 тысяч обращений столичных предпринимателей. Это почти в 2,5 раза превышает показатель 2024 года.

Наибольшей популярностью пользовался раздел, позволяющий самостоятельно рассчитать ставку торгового сбора в зависимости от характеристик и местоположения объекта.