Роспатент зарегистрировал товарный знак McDonalds с клоуном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американская компания McDonald’s, прекратившая деятельность в России, вновь зарегистрировала в стране свой товарный знак с изображением клоуна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что соответствующая заявка была подана еще в декабре 2024 года, а положительное решение о регистрации ведомство приняло в 2026 году.

Согласно документам, бренд сможет оказывать под этим знаком услуги ресторанов, кафе быстрого обслуживания, точек быстрого питания, а также услуги по доставке еды и напитков и кейтеринг.

При этом ранее McDonald's зарегистрировала в России свой одноименный товарный знак. Компания сможет использовать его для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, игрушек и посуды.