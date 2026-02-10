McDonald's зарегистрировал в России товарный знак

Фото: Getty Images via NurPhoto/Klaudia Radecka

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России свой одноименный товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Соответствующая заявка была подана в ведомство еще в декабре 2024 года. Лишь в текущем году Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Компания сможет использовать его для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, игрушек и посуды.

Ранее компания The Coca-Cola Company продлила на 10 лет срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки. Он зарегистрирован по одному из классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – безалкогольные напитки.

Первоначальная заявка была подана в декабре 1975 года, ее зарегистрировали в июле следующего года. Впоследствии компания многократно продлевала права, теперь они будут действовать до 11 декабря 2035 года.

