Coca-Cola продлила права на товарный знак с изображением бутылки до 2035 года

Фото: 123RF.com/jozzeppe

Компания The Coca-Cola Company на 10 лет продлила срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки, сообщает ТАСС.

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, знак зарегистрирован по одному из классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – безалкогольные напитки.

Изначально заявка была подана в декабре 1975 года, ее зарегистрировали в июле следующего года. Впоследствии компания многократно продлевала права, сейчас они будут действовать до 11 декабря 2035 года.

Ранее японский холдинг Fast Retailing Co., который управляет сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак "Юникло" по одному классу МКТУ. Туда входят одежда, обувь, нижнее белье, головные уборы.

