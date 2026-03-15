Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о трудовых династиях в городских службах Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В системе коммунального хозяйства Москвы работают больше 600 тысяч человек, их деятельность охватывает свыше 100 различных направлений. Среди работников есть представители династий, общий стаж которых превышает сотню лет.

Например, почетный энергетик города Павел Малахов является представителем большой династии, чья судьба связана с филиалом ПАО "Россети Московский регион" – "Московские кабельные сети". Совокупный стаж его семьи в отрасли составляет около 200 лет.

Начало профессиональной истории положил отец Павла, ветеран Великой Отечественной войны Николай Малахов. Он отработал в "Московских кабельных сетях" 41 год.

"Глядя на трудовой путь отца, слушая его рассказы о работе, я решил пойти в энергетику – важную, ответственную сферу. <…> Уже более 10 лет возглавляю 22-й ремонтно-эксплуатационный район, в штате которого трудятся свыше 90 человек", – поделился Павел Малахов.

Кроме того, в организации трудилась и его жена Надежда. Родная сестра, ее муж и два сына также связали свой профессиональный путь с энергетикой.

Малахов также несколько лет пишет стихи и издает сборники. Свою первую книгу "Забавные истории" он выпустил 15 лет назад.

Еще одной семьей стали Владимир и Нина Михалины, которые работают на Восточной станции водоподготовки АО "Мосводоканал" шесть десятков лет на двоих. Владимир трудится слесарем, а Нина – дежурная в бюро пропусков.

Родители вдохновили сына Вадима пойти по их стопам и стать частью коллектива Восточной станции водоподготовки АО "Мосводоканал". Сегодня он работает инженером отдела главного механика.

Единый путь в профессии выбрали также Иван Здоренко и его сыновья. Мужчина уже 15 лет трудится в ГБУ "Автомобильные дороги". Во время ремонта столичных дорог он выполняет срезку асфальтового основания.

Вместе с женой Иван воспитал троих детей – двое сыновей продолжили его путь, а дочь стала фармацевтом.

Трудовые династии есть и в ГБУ "Гормост". Глава семьи Кожиных Владимир работает начальником смены участка "Гормост – Лефортово". Он руководит персоналом дежурной смены и организовывает контроль за транспортной обстановкой в семи тоннелях Лефортовской транспортной развязки. По стопам отца пошли и сыновья – Михаил и Семен.

В свою очередь, мастер службы аварийно-восстановительных работ по газорегуляторным пунктам АО "Мосгаз" Дмитрий Герилович пришел в организацию в июле 2016 года, продолжая семейную традицию.

"Общий стаж трудовой династии Гериловичей – 47 лет, и для меня это не просто цифра, а часть семейной истории и нашей гордости. Я выбрал эту компанию, потому что с детства видел, что для моих родителей Мосгаз является не просто местом работы", – сказал Дмитрий.

При этом его отец начал трудовую деятельность в системе газового хозяйства Москвы еще в 1998 году.

Почти 45 лет в АО "Москоллектор" трудится маляр пятого разряда аварийно-ремонтного управления Ольга Шишова. Ее работа вдохновила и сына Алексея, который пришел работать в сферу коллекторного хозяйства. С 2014 года он тоже трудится в АО "Москоллектор".

Кроме того, иногда первопроходцами в работе становятся не родители, а дети. Например, Виктор Саламанов начал свой путь в ГБУ "Доринвест" по совету сына Руслана, который уже работал там мастером участка.

Ранее Собянин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Мэр напомнил, что коммунальщики с первых дней года и до конца февраля мобилизовали все свои ресурсы на борьбу с рекордными снегопадами в Москве.

Он поблагодарил работников за огромный труд, высокий профессионализм, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.