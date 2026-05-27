27 мая, 22:34

Культура
BFMTV: документальный сериал снимут об ограблении парижского Лувра

Фото: 123RF.com/alfredohernandezrios

Ограбление парижского Лувра, которое произошло осенью 2025 года, ляжет в основу документального сериала. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Сюжет будет основан на книге "Грабеж Лувра", написанной тремя французскими журналистами и вышедшей 27 мая.

Права на создание сериала проданы британскому продюсеру, чье имя не раскрывается. Дата премьеры не объявлена.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Преступники похитили драгоценности Наполеона III – броши, тиары и ожерелья. На это у них ушло 4 минуты. Ущерб оценили в 88 миллионов евро.

Генеральная инспекция выявила недостатки в системе безопасности музея. В частности, окно в Галерее Аполлона было плохо защищено с 2003 года.

После инцидента министерство культуры Франции сообщило о планах усилить охрану. В рамках расследования задержали 9 человек. Двоим предъявили обвинения, остальных освободили.

