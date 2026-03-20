TMZ: Тарантино и Сталлоне снимут сериал об эпохе 1930-х годов

Сценарист и продюсер Квентин Тарантино и актер Сильвестр Сталлоне снимут мини-сериал об эпохе 1930-х годов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, Тарантино пригласит Сталлоне в качестве сорежиссера. Сериал из шести эпизодов будет сниматься в черно-белой палитре на камеры, выпущенные в 1930-х.

Ожидается, что в сериале появятся гангстеры и танцовщицы, сюжет коснется бокса и музыки. При этом актерский состав остается неизвестным.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры впервые покажут две части фильма "Убить Билла" Тарантино, объединенные в одну картину. Увидеть новую версию ленты можно будет с 28 мая. Она отразит изначальную задумку Тарантино, который хотел снять один полнометражный фильм. В итоговом варианте картина должна была идти дольше четырех часов.