TMZ: Тарантино и Сталлоне снимут сериал об эпохе 1930-х годов

20 марта, 17:05

Тарантино и Сталлоне снимут сериал об эпохе 1930-х годов

Фото: Getty Images/WWD/Gilbert Flores; ТАСС/АР/Evan Agostini

Сценарист и продюсер Квентин Тарантино и актер Сильвестр Сталлоне снимут мини-сериал об эпохе 1930-х годов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, Тарантино пригласит Сталлоне в качестве сорежиссера. Сериал из шести эпизодов будет сниматься в черно-белой палитре на камеры, выпущенные в 1930-х.

Ожидается, что в сериале появятся гангстеры и танцовщицы, сюжет коснется бокса и музыки. При этом актерский состав остается неизвестным.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры впервые покажут две части фильма "Убить Билла" Тарантино, объединенные в одну картину. Увидеть новую версию ленты можно будет с 28 мая. Она отразит изначальную задумку Тарантино, который хотел снять один полнометражный фильм. В итоговом варианте картина должна была идти дольше четырех часов.

Читайте также


Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

