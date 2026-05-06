06 мая, 13:10

Общество

Воздух может прогреться до 30 градусов в Московском регионе 7 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура в столичном регионе в четверг, 7 мая, может подняться до плюс 30 градусов. Об этом Москве 24 сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что это возможно на юге Московской области. В этот день там ожидается сухая и солнечная погода. При этом ближе к северу прогнозируется небольшой дождь или даже гроза. В теплом секторе атлантического циклона – переменная облачность, добавил синоптик.

В середине дня столбики термометров будут находиться на отметке плюс 25–28 градусов. Это выше нормальных значений июля, обратил внимание Тишковец. К вечеру станет прохладнее – плюс 10–13 градусов.

По словам специалиста, такие значения в мае превышают климатическую норму на 10 градусов. В этот день температура приблизится к рекордным плюс 29,2, которые были зафиксированы в Москве 7 мая 1967 года.

Как ранее сообщали синоптики, метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая. Среднесуточная температура воздуха к тому моменту перейдет через 15 градусов к более высоким значениям.

Тем временем уже пятый год подряд май в Москве начался с заморозков. Минимальная температура составила минус 0,6 градуса. При этом средней датой последних заморозков в столице в XXI веке считают 27 апреля.

