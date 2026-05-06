Собянин: каждый пятый проект премии "Новатор Москвы" связан с промышленностью

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участники премии "Новатор Москвы" все чаще выбирают направление "Промышленность". В 2025 году оно стало вторым по популярности – с ним связан каждый пятый проект, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Премию создали для поддержки инноваций столичных ученых, предпринимателей и изобретателей.

"Ее участники разрабатывают новые композитные материалы, инженерное программное обеспечение, интеллектуальные производственные платформы и микроинженерные устройства", – отметил мэр.

По словам Собянина, лучшие проекты в итоге выходят на рынок и помогают предприятиям внедрять современные технологии для повышения эффективности производства.

В их числе микроинженерные устройства, которые ускоряют химические и биологические эксперименты, композитные материалы на основе 3D-ткачества для производства авиадвигателей и медоборудования и платформа быстрого поиска исполнителей для изготовления деталей и оборудования.

Прием заявок на 2026 год уже завершен. Сейчас идет отбор лучших 180 проектов, 36 из них получат денежные премии до 1,5 миллиона рублей на развитие, уточнил Собянин.

Помимо этого, столичные инноваторы при поддержке города создают системы очистки воздуха и воды, комплексы по переработке пластика и сервисы для отслеживания загрязнений. Экологические стартапы успешно развиваются благодаря трем городским проектам: "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и "Лидеры цифровой трансформации".