06 мая, 12:01

Шоу-бизнес

Жена Евгения Петросяна вступила в перепалку в столичном театре

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попала в перепалку в одном из театров Москвы. О ситуации она сообщила в соцсетях.

По словам Брухуновой, во время представления ей помешала девушка, которая настойчиво клала руку на ее подлокотник. Жена Петросяна пояснила, что по театральному этикету правый подлокотник принадлежит хозяину зрительного места, а левый – человеку, который сидит слева от него.

Во время антракта Брухунова обратилась к соседке с претензией, однако та ей возразила. Супруга Петросяна предположила, что девушка, возможно, впервые посетила театр и не знает об устоявшемся этикете.

Ранее Брухунова посоветовала начинать будние дни с похода в музей. С ее слов, культурный досуг, а не только раннее пробуждение или кофе, помогает зарядиться бодрым и хорошим настроением. "Высокодуховное" утро приносит позитивные эмоции и делает день легче, подчеркнула она.

