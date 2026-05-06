ФАС выдала предостережения после заявлений в СМИ о возможном росте цен на товары

Фото: depositphotos/06photo​

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала ряд предостережений после заявлений о возможном росте цен на социально значимые товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предостережения были выданы выступавшим в СМИ экспертам, которые ранее дали прогнозы о предстоящем росте цен на продовольственные товары и топливо в 2026 году.

В ФАС пояснили, что это может быть воспринято участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров и спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. Подобные согласованные действия субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Ранее ФАС призвала ретейлеров не повышать цены на мясную продукцию в майские праздники. В ведомстве напомнили о регулярном мониторинге цен на продукты питания, включая мясные изделия. Стоимость этих товаров может изменяться под влиянием сезонных факторов.

Служба также рекомендовала торговым сетям оперативно передавать потребителям информацию о снижении отпускных цен на указанные товары со стороны поставщиков.