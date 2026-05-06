Учащиеся столичных вузов покажут таланты в финале "Московской студенческой весны"

Жителей столицы приглашают на итоговый концерт 11-го сезона фестиваля "Московская студенческая весна". 14 мая в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы. Звездный" на проспекте Вернадского выступят лучшие участники, которые представят город на всероссийском этапе этого ежегодного творческого конкурса. Регистрация посетителей открыта на официальном сайте до 12 мая, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Программу подготовили больше 100 ребят из 12 вузов. Они покажут свои таланты в игре на музыкальных инструментах, пении, танцах, а еще презентуют дизайнерские коллекции одежды", – отметила она.

По традиции концерт начнется с хореографического номера в смешанных направлениях: классическом, эстрадно-спортивном, народном. Зрителей ждут грациозные хороводы девушек в национальных костюмах, энергичный хип-хоп, вариация из балета "Дон Кихот".

Затем студенты продефилируют в авторских модных образах, вдохновленных этническими мотивами, футуризмом, авангардным стилем. Далее на сцене выступят чтецы под аккомпанемент симфонического оркестра.

Кульминацией вечера станет вручение дипломов лауреатам фестиваля. Они получат возможность отправиться на финал "Российской студенческой весны", который пройдет в Красноярске в конце июня.

Концерт объединит учащихся Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, МИРЭА – Российского технологического университета, Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, Университета науки и технологий МИСИС, Национального исследовательского университета "МЭИ" и других вузов.

22 мая здесь же состоится концерт финалистов "Московской студенческой весны", представляющих столичные колледжи. Регистрация открыта до 20 мая. Почти 120 участников исполнят вокальные и танцевальные номера. А 30 лучших конкурсантов выступят на национальном этапе в Хабаровске в июне.

Организаторами выступают проект "Молодежь Москвы" столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Московская городская организация Российского союза молодежи и Московский центр развития профессионального образования столичного департамента образования и науки.

"Молодежь Москвы" включает десятки городских программ, предлагая всестороннюю поддержку в карьере, творчестве, спорте, общественной жизни. Например, у горожан от 14 до 35 лет есть возможность бронировать для бесплатного пользования студии звукозаписи и 3D-печати, дизайн-мастерские, репетиционный зал и другие пространства.

Создание условий для реализации потенциала каждого молодого человека соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Тем временем в мегаполисе продолжается фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы и Году единства народов России. Гости могут поучаствовать как в праздничной программе, так и посетить торгово-гастрономические площадки.

Например, на Тверской площади работает авторская ярмарка изделий из стекла, дерева, фарфора, керамики, эпоксидной смолы и текстиля. Здесь также можно найти витражи, деревянные скульптуры или картины с цветочными мотивами.