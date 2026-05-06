В Москве начали отключать отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве началось отключение отопления в связи с достижением необходимых температурных значений, сообщил комплекс городского хозяйства в своем канале в МАХ.

Всего специалистам предстоит перекрыть подачу тепла в более чем 74 тысячах зданий, из которых свыше 34 тысяч – жилые. Процесс осуществляется поэтапно: сначала идут промышленные и административные объекты, затем – жилые дома, школы и детские сады, а в самом конце – больницы.

При появлении вопросов по теплоснабжению комплекс рекомендовал обращаться на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК" по телефону 8 (495) 539-59-59, в Единый диспетчерский центр по номеру 8 (495) 539-53-53 либо в управляющую компанию, контакты которой можно найти на портале "Дома Москвы".

В городе установилась теплая погода. Например, температура воздуха в Москве в среду, 6 мая, составит от 25 до 27 градусов. При этом вторник, 5 мая, стал самым теплым днем с начала года. В этот день на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до 25,1 градуса.

Известно, что окончание подготовки к будущему отопительному сезону в Москве намечено на срок до 1 сентября. В частности, к августу КГХ приведет в порядок свыше 70 тысяч зданий. Специалисты проведут осмотры и ремонт инженерных систем, котельных, тепловых пунктов, объектов энергетики и водопроводных сетей.

