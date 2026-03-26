Роскачество: отопление отключают при среднесуточной температуре плюс 8 градусов

Принятие решения о завершении отопительного сезона находится в компетенции органов местного самоуправления, которые ориентируются на показатели среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Основанием для соответствующего вердикта является постановление правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

"Согласно этому документу, отопление в жилых помещениях отключают только после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. При этом, даже если в отдельные дни температура поднимается выше или днем стоит яркая солнечная погода, тепло продолжат подавать, пока не будет выполнено указанное условие", – объяснили эксперты.

Если после окончания отопительного сезона температура резко снизится и установится на прежнем уровне, подача тепла может быть возобновлена, добавили в ведомстве.

Вместе с тем в Роскачестве обратили внимание на длительный процесс запуска и остановки отопления, который может занимать до нескольких дней. В связи с этим конкретную дату отключения заранее предсказать сложно, но соответствующие распоряжения можно найти в официальных источниках за 3–5 дней до остановки подачи.

"Прекращение подачи тепла по разным типам объектов осуществляется поэтапно в определенном порядке: сначала идут промышленные объекты, затем – жилые здания (частные и многоквартирные), в самом конце отключаются социально значимые учреждения, в том числе детские сады, школы и больницы", – подчеркнули специалисты.

Также важно учитывать, что сроки завершения отопительного сезона могут разниться в зависимости от региона и климатических условий текущего года.

Ранее сообщалось, что у части россиян снизятся коммунальные платежи в ближайшие месяцы на фоне окончания холодов. Новый расчет коснется тех, кто платит за отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, с помощью которых жильцы могут самостоятельно регулировать температуру отопления в квартире.

При этом если в доме отсутствуют общедомовые приборы, то расчет проводится по нормативам потребления, которые были утверждены местными властями.

