Кровля горящего на Вернисажной улице здания обрушилась на площади 2,5 тыс "квадратов"

Кровля горящего здания на улице Вернисажная в Москве обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечен пожарный поезд. Всего задействовано свыше 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов.

Также проводится разведка с воздуха с помощью беспилотных авиационных систем.

Изначально площадь пожара составила 200 квадратных метров. Однако вскоре огонь распространился до 3 тысяч квадратных метров.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 5 человек. По информации СМИ, пожару был присвоен третий ранг сложности.