В России появится программа вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес

Минэкономразвития России разрабатывает программу по вовлечению в малый бизнес ветеранов СВО. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, важно помочь в этом вопросе ветеранам спецоперации и сопроводить их. В частности, сейчас донастраиваются инструменты поддержки и гранты.

"Потому что предприниматель – это все-таки энергия, в первую очередь. Когда ребята возвращаются обратно, у них энергии много, и надо ее грамотно использовать", – добавил Решетников.

Между тем участники специальной военной операции и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО. Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ и прочее.