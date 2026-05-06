06 мая, 08:44

Общество

Бесплатные тренинги в области карьеры, права и запуска бизнеса проведут в Москве в мае

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Центры "Моя карьера" и "Моя работа" в мае организуют для москвичей бесплатные тренинги, направленные на развитие навыков, необходимых для трудоустройства, карьерного роста и открытия собственного дела. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Принять участие можно по предварительной регистрации. Программа центра "Моя карьера" по улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, охватывает темы правовой грамотности, личной эффективности и предпринимательства.

В частности, 14 мая пройдет тренинг, посвященный правовым аспектам трудоустройства. Участникам расскажут об условиях заключения, изменения и расторжения трудового договора, испытательном сроке, отпусках, больничных и способах защиты своих прав. 19 мая запланировано занятие о различиях между трудовым договором и договором ГПХ – с разбором социальных гарантий и критериев, по которым такие отношения могут быть признаны трудовыми.

Отдельные мероприятия ориентированы на самозанятых и малый бизнес. 25 мая в центре "Профессии будущего" по адресу Волгоградский проспект, дом 42, корпус 8, состоится "День предпринимателя". В программе – ярмарка, выступления партнеров, обсуждение доступных франшиз и нетворкинг. 26 мая пройдет вебинар по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью, где разберут гарантии, обязанности работодателей и предусмотренные законом льготы.

В рамках проекта "Мама работает" 18 мая стартует интенсив по подготовке к собеседованиям, рассчитанный на четыре дня. Участников научат выстраивать ответы на сложные вопросы, понимать логику работодателя и уверенно проходить интервью. В тот же день состоится интенсив по запуску собственного дела – с выбором ниши, формированием плана действий и разбором юридических основ.

Образовательная часть дополнится профильными курсами: 18 мая начнется программа по графическому дизайну с практикой и формированием портфолио, а 26 мая – курс по управлению продажами на маркетплейсах, где участники отработают навыки на кейсах и изучат поведение покупателей.

Флагманский центр "Моя работа" по адресу улица Шаболовка, дом 48, сосредоточится на предпринимательских компетенциях. 7 мая пройдет вебинар о возможностях сервиса "Яндекс ПРО" для самозанятых, 12, 18 и 25 мая – тренинги по поиску и оценке бизнес-идей с использованием SWOT-анализа. По пятницам участники смогут разработать собственный бизнес-план за один день – с расчетом доходов, расходов и рисков.

Помимо этого, каждую среду будут проходить консультации по запуску бизнеса, где объяснят различия между самозанятостью, ИП и ООО, а также правовые и организационные нюансы. В течение месяца также запланированы вебинары по самозанятости, тренинги по анализу рынка и встречи, посвященные семейному бизнесу и деловому общению.

В рамках Московской недели предпринимательства пройдут тематические мероприятия, в том числе "День ВТБ", встречи бизнес-клубов, открытые отборы специалистов и фестиваль деловых игр, где участники смогут проработать карьерные и финансовые цели в интерактивном формате.

Все мероприятия ориентированы на развитие гибких навыков и практических компетенций, востребованных на современном рынке труда.

Ранее сообщалось, что столица предоставит предпринимателям бесплатные торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Лето в Москве". Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.

