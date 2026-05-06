В Приморье началась проверка после смерти 10-летнего мальчика от менингита

Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

Следователи начали проверку после смерти 10-летнего мальчика в Хорольском округе Приморья, предварительно, от менингококковой инфекции. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что информация о смерти школьника в поселке Ярославском от инфекции была размещена в социальных сетях. При этом указывалось, что школа, где учился мальчик, продолжает работу.

Правоохранители проводят доследственную проверку по статье "Причинение смерти по неосторожности". Будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц школы. Предварительно было установлено, что ребенок почувствовал сильное недомогание 3 мая и вскоре скончался.

Представитель краевого Минздрава рассказал РИА Новости, что сейчас врачи обследуют и вакцинируют контактных лиц погибшего ребенка.

Он также указал на то, что мальчику стало плохо 30 апреля, однако родители не обращались за медицинской помощью. При этом предварительный диагноз на данный момент еще лабораторно не подтвержден.

Тем не менее несколько человек госпитализированы из-за незначительных проявлений нозофарингита. Они находятся в инфекционном отделении больницы, их состояние оценивается как стабильное.

В ведомстве также указали на то, что проходит комплекс противоэпидемических мероприятий. По эпидемиологическим показаниям привиты 22 человека, включая 13 детей, а также назначена химиопрофилактика.

"Отобраны необходимые лабораторные материалы для исследований. Продолжается ежедневный осмотр контактных педиатрами и терапевтами", – подчеркнули в региональном Минздраве.

Все контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением, новых случаев заболевания не выявлено. Кроме того, в ведомстве опровергли информацию о том, что сестра умершего мальчика якобы находится в реанимации с аналогичным диагнозом.

Ранее ученик 8-го класса скончался во время урока в школе во Владивостоке. Была вызвана скорая помощь. Однако, прибыв на место, врачи лишь констатировали смерть подростка. Прокуратура взяла на контроль выявление всех обстоятельств случившегося. Также ведомство даст оценку законности итогового решения.

