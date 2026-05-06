Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 09:16

Политика

Посольство ФРГ опровергло поставку ракет Taurus Украине

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

Германия не поставляет ракеты Taurus Украине, сообщило посольство ФРГ в России в беседе с газетой "Известия".

Дипломаты сослались на заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, указавшего на отсутствие процесса снабжения Киева этим типом вооружения.

"Посольство <...> не имеет ничего добавить в этой связи", – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что Украина создала свое собственное дальнобойное оружие, которое применяется в боевых действиях. Данная техника была разработана с помощью Германии, указывал в своем заявлении Мерц.

Причем он отмечал, что она намного эффективнее, чем та небольшая часть снарядов, которые ФРГ могла бы поставить Киеву.

Об отказе Украине в поставках военной продукции ранее заявлял депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Чиновник пояснил, что японское государство является единственным в G7, которое не поставляет Киеву оружие, добавив, что так будет "продолжаться и впредь".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика