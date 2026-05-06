06 мая, 08:22

Экономика

Дмитриев предупредил о риске жестких потрясений на фоне авиационного кризиса

Мировой кризис в авиации может стать предвестником более серьезных проблем и жестких потрясений в других отраслях. Об этом пишет RT со ссылкой на главу РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

"Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро", – заявил он.

Так он прокомментировал данные Financial Times о том, что за последние две недели авиакомпании по всему миру сократили около 12 тысяч рейсов, запланированных на май.

Ранее Дмитриев указал на приближение мира к крупнейшему энергокризису в истории. По словам главы РФПИ, некоторые умные люди замечают ситуацию.

Также он заявлял, что Евросоюз и Великобританию ожидают семь волн кризиса. По его оценке, май 2026 года ознаменуется началом дефицита авиакеросина в Европе, за которым последуют проблемы с нефтью, газом, топливом в целом и удобрениями.

К июню и августу прогнозируются затруднения с продовольствием и в промышленности. В сентябре – октябре ЕС и Британию ожидают экономические испытания.

