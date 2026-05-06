06 мая, 08:12

Город

Торговая и гастрономическая программа представлена на фестивале "Московская весна"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Московская весна" объединяет не только праздничные события и культурную программу, но и масштабную торгово-гастрономическую площадку, где гости знакомятся с ремеслами, вкусами и традициями разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На Тверской площади работает ярмарка авторских изделий и декоративно-прикладного искусства. Гостям представлены витражные интерьерные работы из стекла и гербария, расписанные вручную деревянные изделия – декоративные домики, маяки, парусники, скворечники и фигуры, а также живопись на холсте с весенними цветочными мотивами. В экспозиции можно увидеть фарфоровые вазы, скульптуры и цветочные композиции ручной работы, выполненные с использованием объемной лепнины и художественной росписи.

Отдельное место занимают цветочные композиции-ночники, садовые декоративные статуэтки, интерьерные фигурки из дерева, а также изделия из эпоксидной смолы, стабилизированного мха и природных материалов – моссариумы, панно, картины и украшения. Дополняют ярмарку работы в техниках вышивки, сухого валяния и текстильного цветоделия, а также живописные и графические работы с городскими и природными сюжетами, представленные в формате картин и сувенирной продукции.

Также на Тверской площади представлены ботанические барельефы из гипса и глины – декоративные панно с отпечатками живых растений, точно передающие форму и фактуру цветов и сохраняющие образ летней природы в интерьерном формате.

А еще гости фестиваля смогут тут приобрести авторские текстильные изделия ручной работы, созданные на основе русских вышивальных традиций: золотого шитья по шелку и бархату, глади, мережки, канители и бисероплетения. Эти предметы продолжают исторические техники ремесла и переосмысляют их в современном интерьерном и подарочном формате.

Тверской бульвар в рамках "Московской весны" объединяет современные интерпретации народной эстетики и гастрономию Севера. Здесь можно увидеть авторские кокошники-ободки в современном стиле ручной работы и свечи. Здесь же представлены сувениры по сказкам и легендам народов России. А еще для гостей – дикая рыба северных пород, выловленная в озерах полуострова Таймыр и районах Енисейского залива Северного Ледовитого океана. В торговых рядах – сыры, мясные изделия, грибы и мед из разных регионов страны.

На улице Городецкой гостей ждут украшения в русском народном и этническом стиле, мыльная флористика и изделия из полимерной глины. Улица Сухонская предлагает текстильные и вязаные игрушки, а также кожаные сувениры ручной работы.

На Вешняковской улице можно увидеть предметы интерьера из массива дерева и перекусить: в меню – горячие чайные напитки и кофе, сытные куриные и мясные угощения и блины из Башкортостана.

На улице Грекова гости фестиваля смогут попробовать жареные пельмени со сметаной "Весенний дар", а затем – сладкую вафлю "Майская сказка" с клубничным мороженым, киви и шоколадным топпингом, айс-латте "Сладкая весна" с карамелью, шоколадными джус боллами, зефиром, взбитыми сливками и шоколадным топпингом.

Улица Хачатуряна предлагает десерты и сытные блюда: жареные пельмени со сметаной и жареный картофель со свежей зеленью и соусом, а на сладкое – вафельный десерт "Первомай" с мороженым и свежими ягодами, горячие пончики в сахарной пудре "Весенние облака", яблоки в карамели "Майская радуга", мороженое ассорти в вафельном рожке "Майская свежесть".

На Коптевском бульваре гости пробуют татарскую губадию, заварные воздушные палочки с сахарной пудрой и вафли-шарики на палочке. На улице Стартовой представлены цветочные композиции, свечи, пряники ручной работы и зефиро-сэндвичи.

Торговая и гастрономическая программа фестиваля "Московская весна" демонстрирует богатство регионов России – от народных промыслов и авторского дизайна до уличной еды и традиционных сладостей, создавая атмосферу весеннего праздника и путешествия по стране в самом центре города.

В программе фестиваля возможны изменения, за расписанием можно следить на сайте.

Ранее сообщалось, что москвичи могут посетить первый в России музей пластической скульптуры "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье". Музей задуман как художественный зал славы, где собраны образы тех, кто формировал и формирует цивилизационную идентичность русского народа. В экспозиции выдающиеся исторические деятели находятся на расстоянии вытянутой руки.

