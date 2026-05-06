06 мая, 07:24

Политика

Украинские мошенники пытались атаковать Владимира Соловьева

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Телефонные мошенники, действующие с территории Украины, активизировали атаки на российских медийных персон накануне празднования Дня Победы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), злоумышленники попытались дезинформировать ряд известных артистов и журналистов.

По их данным, специалистам по противодействию мошенничеству удалось перехватить несколько персонализированных звонков, целью которых были телеведущий Владимир Соловьев, певец Денис Майданов, рэпер Джиган, исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) и другие публичные личности.

Пранкеры подчеркнули, что мошенническая схема была направлена на провокацию паники через лидеров общественного мнения с последующим распространением дезинформации на их аудиторию.

Они отметили, что злоумышленники в таких случаях часто представляются сотрудниками различных структур, в том числе государственных служб, поэтому в канун праздника не исключен рост подобных попыток давления.

Пранкеры рекомендуют игнорировать звонки с незнакомых номеров, не разглашать личные данные и тщательно перепроверять любую вызывающую тревогу информацию.

Ранее Соловьев опроверг слухи о том, что его сын живет в Лондоне. По его словам, эта информация является недостоверной. Он отметил, что, в частности, ее распространила в своем блоге Виктория Боня.

политикабезопасность

