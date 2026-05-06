Минтранс РФ предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей

Минтранс РФ совместно с комитетом Госдумы по защите семьи прорабатывает инициативу о предоставлении многодетным семьям права бесплатной парковки сразу на два автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве уточнили, что новая льгота коснется семей, в которых воспитывается четверо и более детей. Планируется, что парковкой без оплаты смогут пользоваться оба транспортных средства, официально зарегистрированных на родителей.

Отмечается, что сейчас в большинстве регионов льгота распространяется лишь на один автомобиль, принадлежащий одному из родителей. При этом окончательное решение о введении таких мер всегда остается за местными властями.

Чтобы помочь регионам внедрить новую практику, министерство намерено скорректировать федеральные методические рекомендации по управлению парковочным пространством.

По информации Минтранса, соответствующие изменения планируется внести в распоряжение от 21 июля 2025 года № ВТ-151-р к 30 июня 2026 года.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о бесплатной парковке для многодетных семей по всей России. Парламентарии считают, что нововведение снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечит равенство гарантий для них на всей территории РФ.