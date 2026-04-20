Онлайн-подтверждение льготы на парковку для многодетных заработало в Шереметьево, рассказала пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что Шереметьево совместно с СИЦ Минтранса России стал первым среди аэропортов России, где реализована возможность онлайн-подтверждения льготы.

Для многодетных семей в аэропорту действует скидка 25% на услуги официальных парковок. Для того чтобы льгота применилась автоматически, при оплате онлайн достаточно указать номер СНИЛС.

Ранее в России предложили сделать бесплатной парковку для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Детали реализации этой льготы должны быть определены правительством.

По словам Слуцкого, при разработке закона парламентарии опирались на успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где уже действуют соответствующие нормы.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб указала на то, что решение о предоставлении бесплатных мест на муниципальных парковках для многодетных семей могут принимать только местные парламентарии, а не федеральные законодатели.

