Юрист Русяев: россиян могут не выпустить за границу с долгом свыше 10 тысяч рублей

Долг свыше 10 тысяч рублей может стать поводом для запрета на выезд за границу, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что такой порог действует в отношении задолженностей по алиментам, а также требований о возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца и в качестве имущественного ущерба или морального вреда, связанного с преступлением.





Илья Русяев юрист Что касается долгов по налогам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ, кредитам, то запрет на выезд могут установить при сумме от 30 тысяч рублей. Однако, если гражданин не рассчитается в течение двух месяцев после окончания срока, отведенного на добровольное погашение, максимальный порог тоже составит 10 тысяч.

При этом эксперт отметил, что ни один долг, будь то неоплаченный штраф, просрочка по кредиту и даже вступившее в силу судебное решение, не закрывает автоматически выезд из страны.

"Ограничение появляется только тогда, когда судебный пристав в рамках уже возбужденного исполнительного производства выносит отдельное постановление о запрете. Узнать о его наличии можно с помощью "Банка данных исполнительных производств" на сайте Федеральной службы судебных приставов", – отметил Русяев.

Собравшимся в путешествие при обнаружении долга необходимо учитывать, что квитанция об оплате и даже копия постановления о снятии запрета не дают права выезда за рубеж. Запрет будет длиться до тех пор, пока данные не обновятся в системе пограничного контроля, а на это может уйти один рабочий день, отметил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рассказал, что с 20 января 2026 года несовершеннолетние граждане России для выезда за рубеж должны иметь заграничный паспорт даже при путешествии с родителями. Это решение направлено на предотвращение незаконного вывоза детей.

