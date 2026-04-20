Юрист Русяев: россиян могут не выпустить за границу с долгом свыше 10 тысяч рублей

20 апреля, 18:10
Долг свыше 10 тысяч рублей может стать поводом для запрета на выезд за границу, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.
Он уточнил, что такой порог действует в отношении задолженностей по алиментам, а также требований о возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца и в качестве имущественного ущерба или морального вреда, связанного с преступлением.
При этом эксперт отметил, что ни один долг, будь то неоплаченный штраф, просрочка по кредиту и даже вступившее в силу судебное решение, не закрывает автоматически выезд из страны.
"Ограничение появляется только тогда, когда судебный пристав в рамках уже возбужденного исполнительного производства выносит отдельное постановление о запрете. Узнать о его наличии можно с помощью "Банка данных исполнительных производств" на сайте Федеральной службы судебных приставов", – отметил Русяев.
Собравшимся в путешествие при обнаружении долга необходимо учитывать, что квитанция об оплате и даже копия постановления о снятии запрета не дают права выезда за рубеж. Запрет будет длиться до тех пор, пока данные не обновятся в системе пограничного контроля, а на это может уйти один рабочий день, отметил эксперт.
Ранее зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рассказал, что с 20 января 2026 года несовершеннолетние граждане России для выезда за рубеж должны иметь заграничный паспорт даже при путешествии с родителями. Это решение направлено на предотвращение незаконного вывоза детей.