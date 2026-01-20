Клиентам серфинг-школы Surfway пообещали вернуть деньги до 20 февраля

Порядка 50 россиян остались без отдыха и денег из-за приостановки деятельности столичной серф-школы Surfway. По данным СМИ, ущерб составил порядка 15 миллионов рублей. Как вернуть деньги за испорченный отпуск и как выбрать проверенного туроператора, расскажет Москва 24.

"Не были куплены даже авиабилеты"

Столичная серф-школа Surfway, которая занималась организацией зарубежных туров, сорвала клиентам новогодний отдых. Как рассказал телеканалу Москва 24 один из пострадавших Вячеслав Мелешкин, на Новый год он хотел отправиться в Марокко, однако незадолго до вылета узнал об отмене поездки.

"До выезда остается всего лишь одна ночь. Утром я просыпаюсь, открываю телефон и смотрю, с какой скоростью разрывается наш групповой чат. Нахожу самое первое сообщение, в котором Денис (Дрогайкин, руководитель школы. – Прим. ред.) говорит, что тур отменяется. Для нас не были куплены даже авиабилеты", – сказал Мелешкин.





Вячеслав Мелешкин пострадавший Я понимаю, что мои 350 тысяч рублей просто испарились. Для меня, детского логопеда, это огромная сумма.

Другая пострадавшая в соцсетях рассказала, что за день до вылета группы из Москвы на Филиппины руководитель предупредил туристов о необходимости взять с собой 800 евро, чтобы "оплатить расходы на месте".

"Там что-то внезапно не было рассчитано или что-то рассчитано неправильно. <…> И нам их (деньги. – Прим. ред.) надо либо перевести им сейчас, либо взять с собой, чтобы расплатиться на месте. На следующий день после этого появилась информация про отмену тура, когда часть людей уже была в аэропорту, кто-то летел, кто-то, как я, готовился к утреннему вылету", – поделилась она.

По словам автора публикации, у клиентов Surfway было оплачено 50% стоимости жилья, однако все участники внесли полную сумму перед началом отпуска.

"Далее мы оплачиваем все уроки сами, видеографы, фотографы на месте, трансферы, новогоднюю тусовку, которая тоже входила в стоимость, какие-то экскурсии и так далее", – добавила пострадавшая.

Руководитель компании Денис Дрогайкин в разговоре с телеканалом Москва 24 сказал, что на данный момент части клиентов уже вернули деньги.





Денис Дрогайкин руководитель Surfway Компания понесет очень большие убытки из-за того, что у нас была проделана большая работа, много чего было забронировано. <…> Я очень надеюсь, что та атака, которая сейчас сделана, которая, в моем понимании, это спланированная акция, будет отражена и клуб продолжит свое существование.

Ранее Дрогайкин рассказывал журналистам, что полностью рассчитаться с клиентами планируется до 20 февраля. Кроме того, в соцсетях школы появилось сообщение, что туры на 2026 год "на паузе", а тренировки в Москве остановлены до 1 февраля.

Ранее один из туроператоров в Санкт-Петербурге приостановил продажу туров, объяснив это решение нестабильной обстановкой в мире, а также финансовой нагрузкой из-за массовых требований клиентов о возврате средств. По данным СМИ, ущерб пострадавших составил около 80 миллионов рублей.

Как не ошибиться?

При планировании путешествия как по России, так и за рубеж доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом туроператора. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Проверить это легко на сайте Минэкономразвития по названию или номеру компании – легальный туроператор обладает уникальным реестровым номером, который подтверждает его финансовое обеспечение (страховка, банковская гарантия или средства в фонде)", – сказал он.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Туроператоры формируют комплексный продукт, включая авиабилеты, отели, экскурсии, трансферы и страховку, что фиксируется в электронных документах. В последнее время участились случаи, когда услуги под видом организованного туризма предлагают лица без статуса юридического лица или реестрового номера, часто через соцсети или мессенджеры. Это создает высокие риски: при неисполнении обязательств механизм страховой защиты не сработает, и пострадавшим останется лишь обращаться в правоохранительные органы.

По словам эксперта, чтобы избежать проблем, важно проверять не только туроператоров, но и турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер.

"Ключевой признак нелегальной деятельности – предложение перевести оплату на карту физического лица, отсутствие кассовых чеков и фискальных документов. Легальная компания несет полную ответственность за безопасность, а ее деятельность обеспечена финансовыми гарантиями через механизмы защиты", – добавил Горин.

В разговоре с телеканалом Москва 24 юрист Алексей Гридасов рассказал, что в таких случаях можно не только вернуть деньги, но и потребовать неустойку в размере 3% от внесенной суммы. Для защиты своих прав необходимо сохранить переписки в чатах и мессенджерах, чеки об оплате, а также договор или оферту. После этого нужно составить досудебную претензию. Юридический адрес компании для отправки претензии можно найти в открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"Вбиваем там ИНН компании или ее название, смотрим адрес для юридических корреспонденций, подаем претензию. Ждем 10 дней, если ответ не поступает, подаем на них исковое заявление в районный суд гражданской инстанции. Кроме этого, можно обратиться и в профильные надзорные органы – Роспотребнадзор и прокуратуру", – пояснил Гридасов.

В свою очередь, юрист по гражданским делам Алексей Койтов подчеркнул: договор стоит заключать только с туроператором или турагентом.

"Если это турагент, он обязан сообщить, через какого туроператора и чей именно продукт реализует. Если такой информации нет или компания исключена из реестра, ни в коем случае не следует иметь с ней дело, тем более передавать деньги", – сказал Койтов Москве 24.

Как отметил юрист, если договор заключен с добросовестным турагентом и туроператором, все оформлено правильно, но возникла ситуация отмены, клиент имеет право на полное возмещение.





Алексей Койтов юрист по гражданским делам Однако вероятность полного срыва поездки при работе с официальным туроператором минимальна. Чаще возникают проблемы внутри турпродукта: изменения рейсов, гостиниц или не оказанные услуги, что также является основанием для компенсации. В таких случаях необходимо максимально подробно фиксировать все нарушения, направлять официальную претензию как турагенту, так и туроператору и, если ситуация не разрешается, обращаться в суд.

При этом ситуация с Surfway, по мнению эксперта, может выходить за рамки гражданско-правовых отношений и приобретать признаки уголовного дела, например мошенничества, если будет установлен умысел.

