Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 23:30

Происшествия

Хинштейн предложил Брянску помощь после ракетного удара ВСУ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования и предложил помощь после ракетного удара ВСУ по Брянску. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он назвал данную атаку "беспрецедентным кровавым бесчинством" со стороны Киева. Ракетный удар пришелся по оживленному центру города.

"Вечная память погибшим. Сил и скорейшего выздоровления раненым. Брянск, мы с вами!" – добавил Хинштейн.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал ракетный удар ВСУ по Брянску военным преступлением.

"Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов МГП, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке", – подчеркнул дипломат.

Представитель МИД отметил, что ракетный удар по месту массового скопления гражданских лиц не может иметь никакого оправдания и является виной не только украинских солдат, но и политического руководства Украины.

"Такие удары не совершаются без прямых указаний верхушки. Кровавая выходка (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского не может остаться без всеобщего осуждения и военного ответа", – заявил Мирошник.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила ракетную атаку ВСУ и призвала международные структуры жестко отреагировать на произошедшее.

Украинские войска нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске вечером 10 марта. В результате произошедшего погибли 6 человек, еще 37 пострадали. Все раненые доставлены в Брянскую областную больницу. Им оказывается необходимая медпомощь.

На местах происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи. Кроме того, осуществляется эвакуация свыше 25 человек, которые спрятались во время атаки в убежище.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика