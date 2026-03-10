Форма поиска по сайту

10 марта, 21:41

Экономика
Bloomberg: кризис на Ближнем Востоке вынудил японские компании обратиться к "Русалу"

Ситуация на Ближнем Востоке вынудила японские компании обратиться к "Русалу" – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Ситуация на Ближнем Востоке вынудила японские компании обратиться к одному из крупнейших в мире производителей алюминия – российскому "Русалу". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство указало, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке некоторые японские компании, выпускающие автозапчасти, столкнулись с проблемами в поставках алюминия.

Переговоры о литейных сплавах проводятся уже примерно неделю. По предварительным данным, некоторые договоренности могут быть достигнуты в ближайшее время.

При этом журналисты выяснили, что к "Русалу" обратились и некоторые южнокорейские производители автозапчастей. Однако компании из Японии и Южной Кореи изучают и иные варианты поставок алюминия, в том числе рассматривают Индию и другие страны Азии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что мир вступает в фазу масштабного инфляционного шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

По словам Дмитриева, последствия этого шока уже начинают сказываться на многих секторах экономики, компаниях и потребителях. В подтверждение он опубликовал графики роста цен на сырьевые товары, среди которых нефть, газ и удобрения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также военные базы Вашингтона в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

"Деньги 24": эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на россиян

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
экономикаполитиказа рубежом

